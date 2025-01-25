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Клаудиньо заявил, что перешел в «Аль-Садд» с целью стать чемпионом

Покинувший «Зенит» Клаудиньо заявил, что хочет в «Аль-Садде» стать чемпионом.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Бразильский футболист с российским паспортом Клаудиньо заявил, что перешел из петербургского «Зенита» в катарский «Аль-Садд» с целью стать чемпионом.

«Зенит» объявил о трансфере Клаудиньо в «Аль-Садд» 22 января. По данным СМИ, за переход 27-летнего бразильца катарская сторона заплатила 20 миллионов евро.

«Я очень рад быть здесь, в “Аль-Садде”. Я уже второй раз приезжаю в Катар, чудесную страну. Надеюсь помочь наилучшим образом. Мы будем идти к своим целям. Я перешел с целью стать чемпионом, играть во всех турнирах. Я надеюсь помочь “Аль-Садду” выиграть Лигу чемпионов и привезти трофей в Катар. Я с нетерпением жду встречи с болельщиками и надеюсь, что смогу рассчитывать на вашу поддержку», — цитирует Клаудиньо Itatiaia.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с лета 2021 года. В составе клуба он стал трехкратным чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок страны и один раз — Кубок России, был признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги по итогам сезона-2021/22. В феврале 2023 года ему было предоставлено российское гражданство. В текущем сезоне бразилец провел 20 матчей в различных турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 17 миллионов евро.