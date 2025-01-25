Клаудиньо заявил, что перешел в «Аль-Садд» с целью стать чемпионом

«Я очень рад быть здесь, в “Аль-Садде”. Я уже второй раз приезжаю в Катар, чудесную страну. Надеюсь помочь наилучшим образом. Мы будем идти к своим целям. Я перешел с целью стать чемпионом, играть во всех турнирах. Я надеюсь помочь “Аль-Садду” выиграть Лигу чемпионов и привезти трофей в Катар. Я с нетерпением жду встречи с болельщиками и надеюсь, что смогу рассчитывать на вашу поддержку», — цитирует Клаудиньо Itatiaia.