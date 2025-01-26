Русский клуб избавится от санкций, легенда АПЛ уедет к шейхам. Трансферы и слухи дня

Что в России?
Чемпион России повесил бутсы на гвоздь
Бывший футболист сборной России Кирилл Панченко завершил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб «Динамо-2». Как сообщает пресс-служба бело-голубых, 35-летний Панченко будет помогать главному тренеру дубля Павлу Алпатову.
В профессиональной карьере Кирилла были такие клубы, как ЦСКА, ставропольское и московское «Динамо», «Мордовия», «Томь» и «Тамбов». Последней командой Панченко стали «Химки». Форвард побеждал в чемпионате России с ЦСКА, а также трижды выигрывал Первую лигу. В 2016 году футболист дебютировал в сборной страны.
Его отец — бывший футболист «Локомотива», спортивный директор ростовского СКА Виктор Панченко.
В ЦСКА нашли спасение от санкций
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о процессе снятия трансферного бана армейцев от УЕФА. Ранее клубу запретили приобретать новых футболистов из-за долга перед нидерландским «Херенвеном» за покупку нападающего Чидеры Эджуке.
По словам Брейдо, в конце прошлой недели была согласована схема платежа «Херенвену». По ней долг будет погашен экс-футболистом ЦСКА Виктором Давилой, который выкупил свой контракт в прошлом году, но не полностью рассчитался с клубом. Свою задолженность он направит не в Москву, а в Нидерланды.
— Как только оставшиеся в рамках самовыкупа деньги дойдут от Виктора до «Херенвена», нашими клубами вместе будет инициировано снятие бана в дисциплинарном комитете ФИФА. При этом важно понимать, что в процессе платежа также могут возникнуть определенные нюансы и сложности, на решение которых также нужно будет время. Однако ключевые препятствия в данном вопросе уже преодолены, — написал Брейдо в своем телеграм-канале.
В 2020 году ЦСКА купил Чидеру Эджуке за 11,5 млн евро, при этом сумма погашалась не сразу, а в рассрочку. Спустя два года нигериец покинул клуб, но формально его контракт истек только прошлым летом. ЦСКА не успел выплатить «Херенвену» всю сумму, задолжав 3,5 млн евро. В августе голландцы обратились в Спортивный арбитражный суд с требованием взыскать недостающие деньги. В итоге дело дошло до ФИФА, которая дала армейцам бан на три трансферных окна.
Аргентинцы не хотят продавать футболиста в РПЛ
Московское «Динамо» предлагало 4 млн долларов за правого защитника «Лануса» Хуана Касереса. Однако аргентинцы отклонили заявку из России. Как сообщает журналист Уриэль Лугт, «Ланус» посчитал предложенную сумму слишком маленькой.
Касерес играет в аргентинском клубе с 2023 года, при этом недавно он продлил контракт до 2028-м. Защитник имеет опыт выступления за сборную Парагвая. В прошлом году Хуан провел 18 матчей за «Ланус». Рыночная стоимость футболиста — один миллион евро.
«Краснодар» потеряет опытного уругвайца?
Уругвайский защитник Джованни Гонсалес хочет покинуть «Краснодар». Как сообщает Olheiro Sudaca, футболист намерен покинуть российский клуб и вернуться в Южную Америку.
По данным источника, за 30-летним Гонсалесом следят несколько клубов из Бразилии. Также интерес к игроку проявляет уругвайский «Пеньяроль».
Гонсалес перешел в «Краснодар» прошлым летом из «Мальорки». В составе «быков» он провел 10 матчей в РПЛ. Его контракт рассчитан до 2027 года.
Воспитанник «Краснодара» будет играть в Венгрии
Защитник «Краснодара» Георгий Арутюнян продолжит карьеру в Венгрии. Его новым клубом стала «Академия Пушкаша». Как сообщает пресс-служба «быков», стороны оформили соглашение о трансфере.
20-летний Арутюнян — уроженец Саратовской области и воспитанник «Краснодара». В основе южной команды он сыграл 20 матчей и забил один мяч. Арутюнян играл за сборные России по разным возрастам, однако на взрослом уровне выбрал Армению — в национальной команде этой страны защитник провел 20 матчей.
Южноамериканцем из РПЛ интересуются в Турции
«Трабзонспор» намерен приобрести колумбийского полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля. Такой вариант возможен, если в стане российского клуба останется бразилец Бителло. Как сообщает турецкое издание Puskas Sports, руководство «Трабзона» внимательно следит за ситуацией в «Динамо».
Ранее стало известно, что Бителло не приехал на зимние сборы своего клуба. Была информация о его возможном переходе в «Ботафого». При этом «Динамо» готово на переговоры, но при одном условии — футболист должен вернуться в клуб. По некоторым данным, бразилец всё же приехал в стан москвичей.
Что же касается Карраскаля, то он играет в «Динамо» с 2023 года. Его контракт рассчитан до 2027-го.
Что в мире?
Винисиус никому не нужен, кроме «Реала»?
Саудовские клубы не интересуются покупкой Винисиуса. По крайней мере, так считают в мадридском «Реале». Неординарную точку зрения приводит Relevo.
Испанский клуб уверен, что слухи об интересе к форварду преувеличены. При желании владельцы саудовских команд могли переговорить с Винисиусом после Суперкубка Испании, который прошел в Джидде. Однако никаких встреч у футболиста не было. Также нападающий намерен взять «Золотой мяч», а его реально выиграть только в европейском топ-клубе.
Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2027 года. Клуб считает, что футболист отработает соглашение до конца и станет новым лидером «сливочных».
«МЮ» отдал полузащитника в аренду испанцам
Испанский «Бетис» объявил об аренде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Антони. 24-летний правый вингер будет играть за испанский клуб до конца сезона. В социальных сетях андалусийцев появился оригинальный видеоролик, анонсирующий переход футболиста.
В текущем сезоне Антони провел за «Манчестер Юнайтед» 14 матчей и забил один мяч. Стоимость футболиста оценивается в 20 млн евро.
Легендарный форвард «Ливерпуля» уедет к шейхам?
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле». Как сообщает журналист и инсайдер Николо Скира, клуб из Саудовской Аравии готов подписать легенду АПЛ летом 2025 года. К тому моменту египтянин станет свободным агентом. «Аль-Хиляль» готов предложить контракт до 2028 года.
Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За это время он выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Мохамед считается одним из лучших африканских футболистов в истории. В составе сборной Египта форвард дважды становился серебряным призером Кубка африканских наций и был участником ЧМ-2018 в России.
Дмитрий Панов