Русский клуб избавится от санкций, легенда АПЛ уедет к шейхам. Трансферы и слухи дня

— Как только оставшиеся в рамках самовыкупа деньги дойдут от Виктора до «Херенвена», нашими клубами вместе будет инициировано снятие бана в дисциплинарном комитете ФИФА. При этом важно понимать, что в процессе платежа также могут возникнуть определенные нюансы и сложности, на решение которых также нужно будет время. Однако ключевые препятствия в данном вопросе уже преодолены, — написал Брейдо в своем телеграм-канале.