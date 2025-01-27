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«Барселона» забила 4 гола и более в 5 из 7 матчей в 2025 году

Сегодня команда Ханси Флика разгромила «Валенсию» (7:1) в 21-м туре Ла Лиги.

Источник: Спортс"

С начала 2025 года каталонцы провели 7 матчей, в 5 из которых «Барса» забила 4 гола и более.

Ранее «Барса» сыграла 4:0 с «Барбастро» и 5:1 с «Бетисом» в Кубке Испании, 5:2 с «Реалом» в Суперкубке страны, а также 5:4 с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.