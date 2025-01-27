Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фермин набрал 19 очков за 2+2 с «Валенсией». До этого у полузащитника «Барселоны» не было результативных действий в Ла Лиге

Фермин Лопес забил 2 гола и отдал 2 ассиста, у него 19 очков в фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +6 за ассисты). Полузащитника выбрали 39 менеджеров (0,47%).

До матча с «Валенсией» у Лопеса не было результативных действий в этом сезоне Ла Лиге. У него были 1+2 в 5 играх Лиги чемпионов и 1 ассист в 2 матчах Кубка Испании.

? Моя команда в Ла Лиге.