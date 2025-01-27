Корберан об 1:7 с «Барсой»: «Нужно переварить боль, которую мы ощущаем. Мы не представили Валенсию на должном уровне, это требует глубокого анализа»

"Мы не боролись в матче. Я первым буду критиковать себя. Мы как команда не показали нужного уровня и интенсивности, которых требовала игра. Нас превзошел соперник, который был гораздо лучше от начала и до конца. Не такое впечатление мы хотим оставить о себе на футбольном поле.