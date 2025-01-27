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Корберан об 1:7 с «Барсой»: «Нужно переварить боль, которую мы ощущаем. Мы не представили Валенсию на должном уровне, это требует глубокого анализа»

Валенсийцы уступили «Барселоне» (1:7) в 21-м туре Ла Лиги.
Источник: Спортс"

"Мы не боролись в матче. Я первым буду критиковать себя. Мы как команда не показали нужного уровня и интенсивности, которых требовала игра. Нас превзошел соперник, который был гораздо лучше от начала и до конца. Не такое впечатление мы хотим оставить о себе на футбольном поле.

Сегодня нет возможности отметить ничего хорошего, кроме возвращения Диакаби (Муктар Диакаби вышел на поле на 83-й минуте при счете 1:7 — Спортс«“). Мы знаем, что этот игрок важен для группы.

Когда играешь с «Барселоной», сомневаешься, действовать в четыре или в пять защитников. С четырьмя защитниками мы не смогли сдержать атаки второй волны, так что в какой-то момент нужно было отреагировать. Мы думали, что с пятью защитникам будет лучше, но они продолжали создавать нам проблемы.

На мой взгляд, произошло вот что: мы не смогли проявить себя в ситуациях с давлением. Когда ты прессингуешь и проигрываешь единоборство, то допускаешь невыгодную ситуацию.

Нужно переварить боль, которую мы ощущаем. Мы не представили Валенсию на том уровне, на котором должны. Это болезненно и требует глубокого анализа. Это поражение может лишь усилить желание работать«, — отметил главный тренер “Валенсии”.