Флик о 7:1 с «Валенсией»: «Игроки действовали безупречно, были очень вовлечены. Хорошо, когда есть трудности с выбором стартового состава»

"Сегодня было важно увидеть свежих игроков, они отлично справились. Все были очень вовлечены и действовали безупречно.
Мы ни разу не проигрывали со Шченсным в воротах, и для меня это очень важно. Ситуация складывается не лучшим образом для Иньяки Пеньи, но таков футбол. Я принял это решение вместе со своим штабом, и мы довольны.
Фермин поучаствовал в нескольких голах и был признан лучшим игроком матча. Я в восторге от него, он здорово владеет мячом, хорошо завершает атаки.
Подбор игроков — моя работа. Сложности с выбором одиннадцати игроков для стартового состава — это хорошо«, — сказал главный тренер “Барселоны”.