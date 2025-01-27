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Флик о 7:1 с «Валенсией»: «Игроки действовали безупречно, были очень вовлечены. Хорошо, когда есть трудности с выбором стартового состава»

«Барселона» одержала победу со счетом 7:1 в матче 21-го тура Ла Лиги.

"Сегодня было важно увидеть свежих игроков, они отлично справились. Все были очень вовлечены и действовали безупречно.

Мы ни разу не проигрывали со Шченсным в воротах, и для меня это очень важно. Ситуация складывается не лучшим образом для Иньяки Пеньи, но таков футбол. Я принял это решение вместе со своим штабом, и мы довольны.

Фермин поучаствовал в нескольких голах и был признан лучшим игроком матча. Я в восторге от него, он здорово владеет мячом, хорошо завершает атаки.

Подбор игроков — моя работа. Сложности с выбором одиннадцати игроков для стартового состава — это хорошо«, — сказал главный тренер “Барселоны”.