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Неймар стал еще ближе к возвращению в «Сантос». Клуб достиг устного соглашения о переходе игрока из «Аль-Хилаля» (Фабрицио Романо)

Руководство бразильского клуба достигло устного соглашения о переходе форварда, выступающего за «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии.
Источник: Спортс"

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо. Он назвал «неизбежным» возвращение игрока в «Сантос».

Отмечается, что 32-летний игрок дал согласие на трансфер. Официальные шаги будут предприняты на начавшейся неделе.

Ранее сообщалось, что рассматривается как аренда форварда, так и расторжение контракта с «Аль-Хилалем», истекающего этим летом.

В системе «Сантоса» Неймар выступал с 2003 по 2013 годы, в основном составе клуба дебютировал в 2009 году. Вместе с командой он выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес.

Неймар — лучший бомбардир в истории сборной Бразилии (79 голов в 128 играх).

Неймар ради перехода в «Сантос» готов отказаться от большей части зарплаты в «Аль-Хилале» (Foot Mercato).