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Вратарь «Динамо» Лещук считает, что Овечкин обойдет Гретцки в этом сезоне: «Вполне реально. Хотел бы, чтобы Александр и 1000-ю шайбу в НХЛ забросил, но до нее еще далеко»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Спортс"

— Вы следите за игрой Александра Овечкина, прошлой зимой даже посещали матч его «Вашингтона» в НХЛ. Как вам его движение в сторону рекорда Гретцки? Есть объяснение его высокой результативности даже на фоне травмы?

— Объяснения, наверное, нет. У любого спортсмена есть какие-то хорошие и плохие времена. В одном сезоне может пойти все хорошо, в другом — не пойти. В этом сезоне у него все идет очень хорошо. Конечно, мне бы хотелось, чтобы игра, в которой он забьет 895-й гол и обойдет Гретцки, выпала на какой-то наш отпуск.

— Нужно будет болеть, чтобы он до следующей зимы не забил оставшиеся 20 голов.

— Почему, можно еще летом… Хотя да, голы в плей-офф ведь не считаются в этой статистике. Тогда да. Не получится у меня лично увидеть этот исторический гол. А хотелось бы вживую на это посмотреть.

— Как думаете, до конца нынешнего сезона он побьет рекорд?

— Думаю, что это реально.

— Может быть, на его 1000-ю шайбу в НХЛ получится посмотреть вживую?

— До нее еще далеко.

— Вы бы, кстати, чего хотели после его рекорда: чтобы еще поиграл в НХЛ и попробовал дойти до 1000-й шайбы или вернулся в «Динамо»?

— Я бы, конечно, хотел, чтобы он 1000-ю забросил в НХЛ. Но насколько ему это будет легко, не знаю. Все-таки для этого надо еще несколько сезонов провести на том же уровне, что он показывает сейчас, — сказал вратарь «Динамо».