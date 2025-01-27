Вратарь «Динамо» Лещук считает, что Овечкин обойдет Гретцки в этом сезоне: «Вполне реально. Хотел бы, чтобы Александр и 1000-ю шайбу в НХЛ забросил, но до нее еще далеко»

— Объяснения, наверное, нет. У любого спортсмена есть какие-то хорошие и плохие времена. В одном сезоне может пойти все хорошо, в другом — не пойти. В этом сезоне у него все идет очень хорошо. Конечно, мне бы хотелось, чтобы игра, в которой он забьет 895-й гол и обойдет Гретцки, выпала на какой-то наш отпуск.