Мексиканский стример о жесте Месси фанатам «Америки»: «В сказки, что он “лучший человек в мире”, верит его чертова мать. Это его истинное лицо, у него что-то личное против Мексики»

«Что ты творишь, дурачок? Что ты делаешь? Он играл в матче против “Америки”, которая не представляет всю Мексику, и он идет и говорит болельщикам, что у его [страны] три [победы] на чемпионате мира, а у нас — ноль. Какое это имеет отношение к делу? Ты играешь за “Интер Майами”, а не за сборную Аргентины против Мексики или что-то такое. Все это не к месту.