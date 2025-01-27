Сколько заработал футболист СССР за помощь агенту КГБ за границей. «Чувствовал себя миллионером!»

«В Чили я был, но из-за травмы не сыграл», — вспоминал полузащитник «Динамо» Киев Виктор Серебряников. «Жила команда километрах в сорока от Сантьяго. Заместитель руководителя делегации — человек из КГБ. Мы знакомы, не первый раз с нами. Подходит: “Витя, мне нужно конверт передать одному человеку. Сможешь?” Я в лоб спросил: “Что, пасут?” Он кивнул. “А если накроют?” — “Не бойся, отмажу. Главное, проследи, чтоб за тобой “хвоста” не было”.