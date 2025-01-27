Сколько заработал футболист СССР за помощь агенту КГБ за границей. «Чувствовал себя миллионером!»

Во времена СССР сотрудники спецслужб были неотъемлемой частью любой зарубежной поездки футболистов. КГБшники сопровождали клубы и сборные во время турне или на крупных турнирах и тщательно следили за игроками, чтобы те не поддались «влиянию запада» или еще хуже — не сбежали.
Они могли прикидываться журналистами, техническими работниками — кем угодно, лишь бы находиться рядом с футболистами. Разумеется, иностранцы на первый взгляд их не разоблачали, но сами игроки, конечно же, знали, кто с ними едет.
В основном, по понятным причинам, отношения между агентами спецслужб и командами складывались довольно холодные: КГБшники мешали футболистам расслабляться за рубежом, а те всячески пытались улизнуть от них или оставить надсмотрщиков в дураках.
Впрочем, конечно, были и обратные примеры. Иногда в зарубежных поездках КГБшникам удавалось наладить контакт с футболистами, а однажды с их помощью один сотрудник спецслужб даже умудрился провернуть незаконное дельце.
Дело было в 1962 году в Чили на чемпионате мира.
«В Чили я был, но из-за травмы не сыграл», — вспоминал полузащитник «Динамо» Киев Виктор Серебряников. «Жила команда километрах в сорока от Сантьяго. Заместитель руководителя делегации — человек из КГБ. Мы знакомы, не первый раз с нами. Подходит: “Витя, мне нужно конверт передать одному человеку. Сможешь?” Я в лоб спросил: “Что, пасут?” Он кивнул. “А если накроют?” — “Не бойся, отмажу. Главное, проследи, чтоб за тобой “хвоста” не было”.
Соглашаться на такую авантюру казалось безумием. Во-первых, Серебряникова мог подставить сам агент КГБ. Во-вторых, его могли схватить другие сотрудники спецслужб. Однако полузащитник все же решился помочь. И в итоге не прогадал!
«Отвез на такси по адресу, который он записал. В качестве благодарности получил 500 долларов. Ребята, я чувствовал себя миллионером! Половина 21-й “Волги” лежала у меня в кармане!», — признавался Серебряников.
Для сравнения, в ту пору доллар почти равнялся рублю, а футболисты лучших клубов СССР обычно зарабатывали не больше 300 рублей в месяц! То есть, за пару часов Серебряников получил почти двойной оклад! Неудивительно, что футболист почувствовал себя миллионером.
Богдан Горбунов