«Аль-Хилаль» расторг контракт с Неймаром по обоюдному согласию сторон. Форвард провел за команду 7 матчей во всех турнирах за 1,5 года

Неймар перешел в «Аль-Хилаль» в августе 2023 года из «ПСЖ» за 100 миллионов евро с учетом бонусов.
Сообщалось, что его зарплата за 2 года может составить около 320 млн евро. Вскоре он получил травму крестообразной связки колена, из-за которой пропустил год.
В итоге за время пребывания в команде из Саудовской Аравии нападающий провел только 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол.
«Спасибо и удачи», — говорится в сообщении клуба в социальной сети.
Неймар ради перехода в «Сантос» готов отказаться от большей части зарплаты в «Аль-Хилале» (Foot Mercato).