Мостовой о 17-м месте в топе самых медийных лиц российского спорта: «Приятно удивлен и приятно расстроен. В первой десятке я должен быть. На следующий год точно обгоню других»

Я к этому привык. Живу в этом с 15 лет. Футбольный год длится долго, поэтому думаю, что мое попадание в рейтинг связано с какими-то высказываниями, мероприятиями. Спокойно отношусь и не стараюсь выставлять себя напоказ. Но я повторюсь, что живу с этим уже много-много лет. Я привык.