Экс-футболист сборной России рассказал об отношениях с дочерью от Началовой

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин рассказал об отношениях со своей дочерью от первого брака Верой.
Алдонин женился на певице Юлии Началовой в 2006 году, в том же году у пары родилась дочь. Пять лет спустя супруги развелись. В 2019 году Началова умерла в возрасте 38 лет.
«Она с утра до вечера занята, вся в творчестве. Мне кажется, она именно там, где ей необходимо быть. Она вся поглощена учебой и опять же, мне кажется, что в ее случае надо ее даже притормаживать, чтобы она больше отдыхала, больше высыпалась. У нее очень-очень сложный график, практически с понедельника по субботу она в постоянном рабочем графике. У меня ощущение такое, что она именно нашла свое призвание. Все-таки поступила с высшим баллом и учится без всяких нареканий», — приводит слова Алдонина The Voice.
Дочь Алдонина поступила во ВГИК в 2024 году. По словам экс-футболиста, Вера большую часть времени проводит со своими друзьями по университету и Новый год семья Алдонина отмечала без нее.
«Вера уже в том возрасте, когда ей предоставляется право выбора, с кем праздновать Новый год. В прошлом году праздновала с нами, а в этом году решила уже в своей студенческой тусовке», — добавил он.
Алдонин отметил, что находится в постоянном контакте со старшей дочерью, а та регулярно общается с младшими братом и сестрой.
Алдонин женился во второй раз в 2014 году. Вместе с женой Ольгой он воспитывает сына Артема и дочь Анжелику.