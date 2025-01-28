Экс-футболист сборной России рассказал об отношениях с дочерью от Началовой

«Она с утра до вечера занята, вся в творчестве. Мне кажется, она именно там, где ей необходимо быть. Она вся поглощена учебой и опять же, мне кажется, что в ее случае надо ее даже притормаживать, чтобы она больше отдыхала, больше высыпалась. У нее очень-очень сложный график, практически с понедельника по субботу она в постоянном рабочем графике. У меня ощущение такое, что она именно нашла свое призвание. Все-таки поступила с высшим баллом и учится без всяких нареканий», — приводит слова Алдонина The Voice.