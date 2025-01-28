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Неймар поблагодарил «Аль-Хилаль»: «Я отдал все силы, чтобы играть. Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию, буду следить за развитием клуба и страны»

Сегодня саудовский клуб объявил о расторжении контракта с 32-летним форвардом.

Источник: Спортс"

«Всем в “Аль-Хилале”, болельщикам — спасибо! Я отдал все силы, чтобы играть, и хотел бы, чтобы время на поле сложилось лучше и чтобы мы наслаждались им вместе.

Спасибо Саудовской Аравии за то, что мне и моей семье подарили новый дом и новые впечатления. Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию, и у меня появились друзья на всю жизнь.

Я всегда чувствовал вашу любовь и страсть к игре. Я буду следить за вашим развитием как клуба и страны к 2034 году. Ваше будущее будет невероятным, происходят особенные вещи. И я всегда буду поддерживать вас! ?????" — написал Неймар.

Неймар отказался от 40 млн евро, расторгнув контракт с «Аль-Хилалем». 32-летний форвард перейдет в «Сантос» (Бен Джейкобс).

Неймар подпишет контракт с «Сантосом» на полгода без опции продления. Форвард хочет вернуться в Европу в следующем сезоне (Флориан Плеттенберг).