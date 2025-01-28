Карпин — самое медийное лицо российского футбола в 2024 году. Дзюба — 2-й, Семак — 3-й, Соболев — 4-й, Мостовой — 8-й

Для формирования списка использовано три показателя:
1) Число упоминаний персоны в российских СМИ в 2024 году по данным «Медиалогии»;
2) Число упоминаний персоны в русскоязычном сегменте соцсетей в 2024 году по данным «Медиалогии»;
3) Специальный индекс «СЭ», который рассчитывался исходя из двух показателей — числа упоминаний персоны в заголовках материалов на сайте в 2024 году, а также посещаемости этих материалов.
Футбольный топ-10 выглядит так:
1. Валерий Карпин;
2. Артем Дзюба;
3. Сергей Семак;
4. Александр Соболев;
5. Матвей Сафонов;
6. Алексей Миранчук;
7. Максим Глушенков;
8. Александр Мостовой;
9. Андрей Аршавин;
10. Константин Тюкавин.
Овечкин — самое медийное лицо российского спорта в 2024 году, Карпин — 2-й, Валиева — 3-я, Медведев — 4-й, Загитова — 10-я, Ротенберг — 15-й.