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Карпин — самое медийное лицо российского футбола в 2024 году. Дзюба — 2-й, Семак — 3-й, Соболев — 4-й, Мостовой — 8-й

«Спорт-Экспресс» и «Медиалогия» провели совместное исследование, по результатам которого составили рейтинг самых медийных лиц российского спорта в 2024 году.
Источник: Sports

Для формирования списка использовано три показателя:

1) Число упоминаний персоны в российских СМИ в 2024 году по данным «Медиалогии»;

2) Число упоминаний персоны в русскоязычном сегменте соцсетей в 2024 году по данным «Медиалогии»;

3) Специальный индекс «СЭ», который рассчитывался исходя из двух показателей — числа упоминаний персоны в заголовках материалов на сайте в 2024 году, а также посещаемости этих материалов.

Футбольный топ-10 выглядит так:

1. Валерий Карпин;

2. Артем Дзюба;

3. Сергей Семак;

4. Александр Соболев;

5. Матвей Сафонов;

6. Алексей Миранчук;

7. Максим Глушенков;

8. Александр Мостовой;

9. Андрей Аршавин;

10. Константин Тюкавин.

Овечкин — самое медийное лицо российского спорта в 2024 году, Карпин — 2-й, Валиева — 3-я, Медведев — 4-й, Загитова — 10-я, Ротенберг — 15-й.