Андрей Мостовой о Соболеве: «Чем‑то похож на Дзюбу. Хейта немало, а он это все спокойно переваривает. Он достиг определенного уровня во многом за счет характера»

— Он и сам подкалывает, и в ответ ему летит (улыбается). Но если серьезно, то Саша чем‑то похож на Дзюбу. Во‑первых, достиг определенного уровня во многом за счет характера. Хейта в его сторону тоже немало, а он это все спокойно переваривает и не обращает внимания. Соболев — крепкий человек в этом плане, — сказал полузащитник «Зенита».