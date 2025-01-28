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Андрей Мостовой о Соболеве: «Чем‑то похож на Дзюбу. Хейта немало, а он это все спокойно переваривает. Он достиг определенного уровня во многом за счет характера»

— Соболев адаптировался в команде?

Источник: Спортс"

— По всем пунктам приняли таким, какой он есть (улыбается). Осталось только в футболе немного наладить. От него ведь все все равно ждут голов, да и он сам это понимает.

— Один из признаков, что игрока приняли — шутки в его адрес.

— Он и сам подкалывает, и в ответ ему летит (улыбается). Но если серьезно, то Саша чем‑то похож на Дзюбу. Во‑первых, достиг определенного уровня во многом за счет характера. Хейта в его сторону тоже немало, а он это все спокойно переваривает и не обращает внимания. Соболев — крепкий человек в этом плане, — сказал полузащитник «Зенита».