Президент «Сантоса» анонсировал переход Неймара: «Время вернуться домой, к своему народу. Возвращайся, чтобы снова быть счастливым»

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра опубликовал видео, в котором подтвердил возвращение Неймара.
"Помню, как будто это было вчера, когда наш вечный капитан Зито вместе с Алеманом пришли ко мне, чтобы рассказать о новом таланте, обнаруженном любимым и незабвенным Бетиньо. Неймар — так звали этого мальчика.
Имя столь же необычное, как и его талант. И какой же это талант. Какое удовольствие было наблюдать, как этот мальчик рос и превращался в гения, который покорил сердца болельщиков «Сантоса», Бразилии и всего мира.
Неймар, ты покинул «Сантос», чтобы исполнить свои мечты. Но оставил обещание, которое мы никогда не забывали: «Я ухожу, но я вернусь». Помнишь? Уверен, эта фраза сопровождала тебя все эти годы.
Момент настал, Неймар. Время вернуться к своему народу, в свой дом, в наш любимый клуб. Добро пожаловать, мальчик Ней! Мальчик из «Сантоса»!
Возвращайся, чтобы снова быть счастливым в священной футболке. Болельщики «Сантоса» ждут тебя с распростертыми объятиями", — заявил Тейшейра.
Неймар играл за «Сантос» с 2009 по 2013 год, выиграл с клубом Кубок Бразилии, Кубок Либертадорес, Рекопу (трофей, который разыгрывают победители Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка — Спортс«“) и три чемпионата Паулиста.