«Сантос» с помощью ИИ сгенерировал видео с голосом Пеле, чтобы убедить Неймара вернуться. Отец форварда был «тронут до слез», это сыграло ключевую роль переговорах

Кроме того, «Сантос» создал видео с использованием искусственного интеллекта, чтобы воссоздать голос Пеле, который обращается к Неймару с призывом вернуться в родной клуб, подчеркнув важность этого шага для бразильского футбола.
«Наш “Сантос”, да? Я все вижу отсюда, с небес. Тяжелые времена. Город загрустил. Наш район погрузился во тьму. Мой трон пуст. Моя футболка на складе. Так и не появилось никого, кто мог бы надеть ее.
На самом деле, я думаю, есть только один человек, способный это сделать. Тот самый мальчишка, который вырос здесь, выиграл все и был здесь счастлив как никогда. Он стал национальным кумиром и затем путешествовал, став мировой звездой.
Это только между мной и тобой, Ней. Не только «Сантос», но и весь бразильский футбол нуждается в тебе. Услышь свое сердце. Вернись домой, в свой город, к своему народу. Я позволяю тебе занять мой трон и носить мою корону.
Снова дай шоу дома. Помнишь, что ты обещал? «Я ухожу, но я вернусь». С небес я всегда буду аплодировать тебе", — говорит Пеле в сгенерированном видеоролике.
Как сообщает Globo, видео «тронуло до слез» отца Неймара и сыграло ключевую роль в переговорах о возвращении игрока в родной клуб.
Неймар играл за «Сантос» с 2009 по 2013 год, выиграл с клубом Кубок Бразилии, Кубок Либертадорес, Рекопу (трофей, который разыгрывают победители Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка — Спортс«“) и три чемпионата Паулисты.