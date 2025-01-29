«Зенит» пошёл за игроком «Локо», «Спартак» везёт двух легионеров. Трансферы и слухи дня

Однако, по данным Sky Sport Italia, на Каземиро претендует также «Рома». Римляне собираются подписать бразильца, поскольку их полузащитник Леандро Паредес может уйти в «Бока Хуниорс». «Манчестер Юнайтед» готов отпустить опорника на правах аренды в Италию до лета 2025-го. Сам Каземиро открыт для перехода. В этом сезоне он провёл 22 встречи и забил три мяча.