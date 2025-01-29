Кокорин не жалеет о 250 тысячах евро на шампанское в Монако после Евро-2016: «Кайфую, есть что вспомнить. Глупо, базару нет. Сейчас в отпуске гуляю, но заказываю напитки, которые пью»

— Ко мне сейчас люди приходят тоже: «Вот мы гуляли». Я говорю: «Открой ютуб, покажи мне, что ты гулял? А я тебе могу показать». Нет, глупо, базару нет. Но как Мамай сказал, я в половине (смеется).