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Кокорин не жалеет о 250 тысячах евро на шампанское в Монако после Евро-2016: «Кайфую, есть что вспомнить. Глупо, базару нет. Сейчас в отпуске гуляю, но заказываю напитки, которые пью»

После Евро-2016, где Россия заняла последнее место в группе с Англией, Уэльсом и Словакией, Кокорин вместе с Павлом Мамаевым в ночном клубе в Монте-Карло угощали всех присутствующих шампанским стоимостью 500 евро за бутылку на общую сумму 250 тысяч евро.
Источник: Спортс"

— По прошествии времени не жалеешь о ситуации с шампанским?

— Нет, кайфую. Типа есть что вспомнить.

— Не считаешь глупым потратить столько денег на шампанское, которое даже не пил?

— Ко мне сейчас люди приходят тоже: «Вот мы гуляли». Я говорю: «Открой ютуб, покажи мне, что ты гулял? А я тебе могу показать». Нет, глупо, базару нет. Но как Мамай сказал, я в половине (смеется).

— Ты сейчас продолжаешь так же гулять?

— Нет. Я гуляю, если в отпуск уезжаю. Но заказываю напитки, которые я пью. А не то, что я не пью. Вот так, — сказал бывший форвард сборной России в подкасте Федора Смолова Smol Talk.

Мамаев о 250 тысячах евро на шампанское в Монако после Евро-2016: «Мне говорили: “Ты должен извиниться”. Отвечаю: “Перед кем и за что?” Жалею, что на такое говно потратил столько».

«РПЛ — говно с 2019-го, в “Спартаке” “залутал бабок и ушел”, “Зенит” — главный клуб в карьере». Кокорин у Смолова.