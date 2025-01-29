В Казахстане приняли решение по финансированию легионеров

Мажилис принял поправки в законодательство о физической культуре и спорте, согласно которым теперь в стране запрещается финансирование спортсменов без гражданства Казахстана за счет бюджетных средств и субъектов квазигосударственного сектора.
Таким образом, легионеры больше не будут содержаться за государственный счет.
«Зарабатывать спортивные учреждения смогут на предоставлении специального спортивного инвентаря, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для населения в целях организации и проведения мероприятий (спортивных соревнований, семинаров, совещаний и конференций), а также оказании услуг в области спортивной медицины», — говорится в сообщении пресс-службы Мажилиса.
Принятые поправки также исключают ранжирование видов спорта, входящих в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдолимпийских, Азиатских и Паразиатских игр. Приоритетные виды спорта будут утверждаться Министерством туризма и спорта по результатам завоеванных медалей на международных соревнованиях. Национальные виды спорта теперь войдут в число приоритетных.
Эта мера введена в рамках исполнения поручения Касым-Жомарта Токаева о рациональном использовании государственных средств. Такое решение было принято после неудачного выступления сборной Казахстана на Олимпиаде-2024 в Париже. «Мы не готовы к этому». В клубе КПЛ отреагировали на решение играть без легионеров.