Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане приняли решение по финансированию легионеров

В Мажилисе приняли запрет финансирования за счет бюджетных и квазигосударственных средств спортсменов, не имеющих гражданства Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

Мажилис принял поправки в законодательство о физической культуре и спорте, согласно которым теперь в стране запрещается финансирование спортсменов без гражданства Казахстана за счет бюджетных средств и субъектов квазигосударственного сектора.
Таким образом, легионеры больше не будут содержаться за государственный счет.

«Зарабатывать спортивные учреждения смогут на предоставлении специального спортивного инвентаря, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений для населения в целях организации и проведения мероприятий (спортивных соревнований, семинаров, совещаний и конференций), а также оказании услуг в области спортивной медицины», — говорится в сообщении пресс-службы Мажилиса.

Принятые поправки также исключают ранжирование видов спорта, входящих в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдолимпийских, Азиатских и Паразиатских игр. Приоритетные виды спорта будут утверждаться Министерством туризма и спорта по результатам завоеванных медалей на международных соревнованиях. Национальные виды спорта теперь войдут в число приоритетных.

Эта мера введена в рамках исполнения поручения Касым-Жомарта Токаева о рациональном использовании государственных средств. Такое решение было принято после неудачного выступления сборной Казахстана на Олимпиаде-2024 в Париже. «Мы не готовы к этому». В клубе КПЛ отреагировали на решение играть без легионеров.