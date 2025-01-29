В Казахстане приняли решение по финансированию легионеров

Эта мера введена в рамках исполнения поручения Касым-Жомарта Токаева о рациональном использовании государственных средств. Такое решение было принято после неудачного выступления сборной Казахстана на Олимпиаде-2024 в Париже. «Мы не готовы к этому». В клубе КПЛ отреагировали на решение играть без легионеров.