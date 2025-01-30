Итоговая таблица общего этапа ЛЧ: «Ливерпуль» — 1-й, «Барса» — 2-я, «Реал» — 11-й, «Бавария» — 12-я, «Ювентус» — 20-й, «Ман Сити&

Места с 9-го по 24-е, позволяющие выступить в стыковых матчах, заняли «Аталанта», «Боруссия», «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика», «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг» и «Брюгге».