Итоговая таблица общего этапа ЛЧ: «Ливерпуль» — 1-й, «Барса» — 2-я, «Реал» — 11-й, «Бавария» — 12-я, «Ювентус» — 20-й, «Ман Сити&

В восьмерку лучших попали «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».
Места с 9-го по 24-е, позволяющие выступить в стыковых матчах, заняли «Аталанта», «Боруссия», «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика», «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг» и «Брюгге».
Вылетели из Лиги чемпионов «Динамо» Загреб, «Штутгарт», «Шахтер», «Болонья», «Црвена Звезда», «Штурм», «Спарта», «Лейпциг», «Жирона», «Зальцбург», «Слован» и «Янг Бойз».
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