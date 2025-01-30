«Бавария» стала третьей среди немецких клубов по итогам общего этапа ЛЧ. Ее опередили «Байер» и «Боруссия»

Мюнхенцев опередили другие два клуба Бундеслиги: «Байер» набрал 16 баллов и финишировал 6-м, дортмундская «Боруссия» заняла 10-ю строчку с 15 очками.
Еще один клуб из Германии, «Штутгарт», стал 26-м и вылетел из турнира. На его счету 10 очков.
Команда Венсана Компани заняла 12-е место в таблице по итогам этой стадии турнира, набрав 15 очков в 8 матчах. Она сыграет в стыковых матчах за выход в ⅛ финала.
Мюнхенцев опередили другие два клуба Бундеслиги: «Байер» набрал 16 баллов и финишировал 6-м, дортмундская «Боруссия» заняла 10-ю строчку с 15 очками.
Еще один клуб из Германии, «Штутгарт», стал 26-м и вылетел из турнира. На его счету 10 очков.