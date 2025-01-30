Предварительная сетка плей-офф ЛЧ: «Ман Сити» сыграет с «Реалом» или «Баварией»

— «Монако» / «Брест» — «ПСЖ» / «Бенфика». Из этих команд будут сформированы две пары, победители которых сыграют либо с «Ливерпулем», либо с «Барселоной»;
— «Спортинг» / «Брюгге» — «Аталанта» / «Боруссия» Дортмунд (победители пар выходят либо на «Лилль», либо на «Астон Виллу»);
— «Селтик» / «Манчестер Сити» — «Реал» / «Бавария» (победители пар выходят либо на «Атлетико», либо на «Байер»);
— «Фейеноорд» / «Ювентус» — «Милан» / ПСВ (победители пар выходят либо на «Арсенал», либо на «Интер»).
Жеребьевка этапа плей-офф пройдет 31 января.
Ниже представлена сетка (по клику картинка увеличится):