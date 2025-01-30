«Реал», «Бавария», «Ман Сити», «ПСЖ», «Ювентус», «Боруссия», «Милан» и еще 9 клубов сыграют в стыковых матчах ЛЧ

Пары также будут частично определяться итоговыми местами команд на общем этапе. Например, команды, занявшие 9−10-е места, встретятся с командами, которые займут 23−24-е места; команды, занявшие 11−12-е места, встретятся со командами, которые займут 21−22-е места, и так далее.