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Анчелотти о возможной встрече с «Ман Сити» в стыках: «Что будет, то будет. Чтобы выиграть ЛЧ, нужно побеждать в каждой игре»

«Реал» занял 11-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков, и сыграет в стыковых матчах за выход в ⅛ финала. В последнем туре мадридцы обыграли «Брест» со счетом 3:0.

Источник: Спортс"

О новом формате.

«Слишком много игр. Сыграно слишком много матчей. Мы должны убирать матчи, а не добавлять новые».

О возможной встрече с «Манчестер Сити» в стыках.

«Впереди жеребьевка, а что будет дальше, то будет. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать в каждой игре».

О победе.

«Мы играли намного компактнее, эффективнее, мы хорошо действовали в защите. Это хороший момент для команды, и мы должны продолжать в том же духе».

О Родриго.

«Он хорош, как и другие. Он забивает много голов, но у нас большой потенциал в атаке. Команда показывает хороший футбол».

О ротации.

«Мы вносим изменения в состав, потому что каждый вносит свой вклад. Мы должны использовать сильные стороны команды, потому что она очень хороша».

Об овациях Модричу.

«Это знак уважения к футболисту, который сделал выдающуюся карьеру».