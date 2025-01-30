Анчелотти о возможной встрече с «Ман Сити» в стыках: «Что будет, то будет. Чтобы выиграть ЛЧ, нужно побеждать в каждой игре»

О новом формате.
«Слишком много игр. Сыграно слишком много матчей. Мы должны убирать матчи, а не добавлять новые».
О возможной встрече с «Манчестер Сити» в стыках.
«Впереди жеребьевка, а что будет дальше, то будет. Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно побеждать в каждой игре».
О победе.
«Мы играли намного компактнее, эффективнее, мы хорошо действовали в защите. Это хороший момент для команды, и мы должны продолжать в том же духе».
О Родриго.
«Он хорош, как и другие. Он забивает много голов, но у нас большой потенциал в атаке. Команда показывает хороший футбол».
О ротации.
«Мы вносим изменения в состав, потому что каждый вносит свой вклад. Мы должны использовать сильные стороны команды, потому что она очень хороша».
Об овациях Модричу.
«Это знак уважения к футболисту, который сделал выдающуюся карьеру».