Гвардиола о 3:1 с «Брюгге»: «Сити» воспрял духом во втором тайме. Сезон в ЛЧ выдался тяжелым, но мы смогли пройти дальше"

У Ковачича есть опыт, и он забил фантастический гол. Я знаю, что Кова способен таким образом переломить ход матча. Это что-то уникальное, что-то особенное. Мы сделали это, и теперь пришло время насладиться, потому что сезон в Лиге чемпионов выдался по-настоящему тяжелым. Нам было тяжело, но в итоге мы смогли пройти дальше, а жеребьевка есть жеребьевка. Посмотрим".