Флик после 2:2 с «Аталантой»: «Рад второму месту “Барсы”, но над многим нужно работать. Наш потенциал виден в каждой игре»

"Я очень доволен вторым местом [в общем этапе ЛЧ], это большой успех для команды. О сопернике по ⅛ финала говорить слишком рано. Мы не можем повлиять на это, так что посмотрим.
Матч сегодня был отличным. «Аталанта» очень хорошо защищается в ситуациях один на один, и мы многому научились сегодня.
Мы могли бы защищаться немного получше, в этом нам нужно прибавить. Мы рады второму месту, но нам над многим нужно работать. И мы делаем это: наш потенциал виден в каждой игре«, — сказал тренер “Барселоны”.