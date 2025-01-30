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Флик после 2:2 с «Аталантой»: «Рад второму месту “Барсы”, но над многим нужно работать. Наш потенциал виден в каждой игре»

В последнем туре каталонцы сыграли вничью с «Аталантой» (2:2) и с 19 очками заняли вторую строчку.

Источник: Спортс"

"Я очень доволен вторым местом [в общем этапе ЛЧ], это большой успех для команды. О сопернике по ⅛ финала говорить слишком рано. Мы не можем повлиять на это, так что посмотрим.

Матч сегодня был отличным. «Аталанта» очень хорошо защищается в ситуациях один на один, и мы многому научились сегодня.

Мы могли бы защищаться немного получше, в этом нам нужно прибавить. Мы рады второму месту, но нам над многим нужно работать. И мы делаем это: наш потенциал виден в каждой игре«, — сказал тренер “Барселоны”.