Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индзаги о 4-м месте «Интера» в ЛЧ: «Я доволен, мы не пропустили в 7 играх, не попали в тройку лишь из-за разности голов. Просто взгляните, кто вне восьмерки, нам надо отпраздновать успех&

"Я очень доволен. Поздравил парней, потому что наше путешествие длиною в 8 матчей получилось потрясающим.

Источник: Спортс"

Мы не пропустили в 7 играх, мы не попали в топ-3 только из-за разности голов. У нас есть нужная стабильность. Просто взгляните на названия команд, не попавших в первую восьмерку. Нам следует отпраздновать заслуженный успех.

Парни правильно отнеслись к делу. Мы знали, что у «Монако» есть игроки, способные опасно действовать во время контратак, так что следовало сыграть крайне организованно. Мы могли пройти дальше даже в случае поражения, но старались избегать подсчетов и просто биться за победу«, — сказал главный тренер “Интера” в эфире Sky Sport Italia.