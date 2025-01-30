Индзаги о 4-м месте «Интера» в ЛЧ: «Я доволен, мы не пропустили в 7 играх, не попали в тройку лишь из-за разности голов. Просто взгляните, кто вне восьмерки, нам надо отпраздновать успех&

Парни правильно отнеслись к делу. Мы знали, что у «Монако» есть игроки, способные опасно действовать во время контратак, так что следовало сыграть крайне организованно. Мы могли пройти дальше даже в случае поражения, но старались избегать подсчетов и просто биться за победу«, — сказал главный тренер “Интера” в эфире Sky Sport Italia.