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Дембеле, Лаутаро и Роджерс с хет-триками и Гризманн с дублем номинированы на приз игроку недели в ЛЧ

Вингер «ПСЖ» трижды забил «Штутгарту» (4:1) в заключительном туре общего этапа ЛЧ.

Источник: Спортс"

Также номинированы отметившиеся хет-триками форвард «Интера» Лаутаро Мартинес и полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс.

Четвертым претендентом на награду стал нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн — у него дубль в ворота «Зальцбурга» (4:1).