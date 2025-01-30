Дембеле, Лаутаро и Роджерс с хет-триками и Гризманн с дублем номинированы на приз игроку недели в ЛЧ

Также номинированы отметившиеся хет-триками форвард «Интера» Лаутаро Мартинес и полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс.
Четвертым претендентом на награду стал нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн — у него дубль в ворота «Зальцбурга» (4:1).
Вингер «ПСЖ» трижды забил «Штутгарту» (4:1) в заключительном туре общего этапа ЛЧ.
Также номинированы отметившиеся хет-триками форвард «Интера» Лаутаро Мартинес и полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс.
Четвертым претендентом на награду стал нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн — у него дубль в ворота «Зальцбурга» (4:1).