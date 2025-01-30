Компани о возможной игре с «Ман Сити»: «Мы на той стадии ЛЧ, где топ-матчи ожидаемы. “Бавария” должна быть готова ко всему»

О матче и раунде плей-офф.
"У нас было много атакующих игроков на поле, были большие шансы сделать счет 4:0. Мы ими не воспользовались.
Я не заглядываю слишком далеко [в вопросе соперника по плей-офф]. С кем бы мы ни встретились, нам нужно снова набрать обороты и быть энергичными".
О возможности встречи с «Ман Сити» в плей-офф.
«Мы на той стадии турнира, когда топ-матчи ожидаемы. Так что мы должны быть готовы ко всему», — сказал тренер «Баварии».
Предварительная сетка плей-офф ЛЧ: «Ман Сити» сыграет с «Реалом» или «Баварией».