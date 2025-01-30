Слот о 1-м месте «Ливерпуля» в ЛЧ: «Это хорошо, но ничего не гарантирует. Среди 4 возможных соперников есть тот, с которым не хочется встречаться, когда ты финишируешь первым»

Не знаю, насколько большим достижением это [1-е место на общем этапе Лиги чемпионов] можно считать, но это хорошо. Я много раз говорил, что трудно судить по восьми турам, особенно если все команды встречались с разными соперниками. Мне это мало о чем говорит, честно говоря, потому что у некоторых соперники были проще, чем у других. Но всегда приятно стать первым.