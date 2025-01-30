«Я сказал им, что нужно поддерживать тот же ритм, который они продемонстрировали в заключительной части первого тайма, что соперники играют хорошо. Они играют живо, энергично, у них в составе много молодых игроков. Когда у них идет игра, они хороши, и мы должны были не дать им слишком увлечься игрой. И для этого нам нужно было подойти с серьезным настроем».