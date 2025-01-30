«Атлетико» победил «Зальцбург» со счетом 4:1 в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Мадридский клуб занял 5-е место в таблице по итогам этой стадии турнира, набрав 18 очков, и напрямую вышел в ⅛ финала.
«Больше всего я горжусь тем, как команда провела игру. Мы не увидели ничего, кроме того, что стремились увидеть. Команда сразу же вошла в игру, показывала очень высокий темп в течение 30 минут, когда мы значительно превосходили соперника, и хорошо атаковала. Благодаря этому мы взяли игру под контроль. У меня остались положительные впечатления о команде».
О том, что он сказал игрокам в перерыве.
«Я сказал им, что нужно поддерживать тот же ритм, который они продемонстрировали в заключительной части первого тайма, что соперники играют хорошо. Они играют живо, энергично, у них в составе много молодых игроков. Когда у них идет игра, они хороши, и мы должны были не дать им слишком увлечься игрой. И для этого нам нужно было подойти с серьезным настроем».
О Гризманне.
«Он, безусловно, провел одну из лучших игр за последние месяцы, возможно. Он сыграл точно, решительно, был близок к воротам, он мог забивать еще… Таким он нам и нужен. Он очень важный игрок для нас, и мы надеемся, что он сможет сохранить то, что дает команде».
О сопернике в плей-офф.
"Мы заняли хорошее место, пятое место, мы счастливы, но мы обязаны были проделать эту работу. Мы рады, что смогли достичь такого результата, мы знали, что это будет сложно.
Мы прошли дальше и теперь спокойно ждем того, чтобы узнать, с кем нам предстоит встретиться. Безусловно, это сильные команды. Нам нужно подождать и посмотреть«, — сказал главный тренер “Атлетико”.