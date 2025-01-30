Консейсау про 1:2 с «Загребом»: «Милану» не хватало понимания футбольных основ в 1-м тайме. Я мог бы сказать о состоянии поля, о не соответствующем уровню ЛЧ судействе, но не с

"Определенные моменты складывались не в нашу пользу, но, если не считать этого, нам в целом не хватало понимания футбольных основ в первом тайме. Спорт состоит из дуэлей как в атаке, так и в защите, из агрессивных действий. На протяжении первых 20−25 минут мы доходили до финальной трети и затем пытались сделать лишнее касание или просто вообще не били, не пытались завершить эпизод ударом. Это индивидуальные ошибки. Ошибки случаются, но нам нужно показывать больше.