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Карло Анчелотти: «Реалу» не нравится играть с «Ман Сити». И новый формат ЛЧ не нравится, матчей слишком много, а я за снижение нагрузки на футболистов"

По итогам общего этапа Лиги чемпионов стало известно, что следующим соперником «Реала» будут либо «горожане», либо «Селтик».

Источник: Спортс"

«Подождем жеребьевку. Если выпадет “Сити”, то будет сложнее, конечно. Мы довольны, но жаль, что в этом розыгрыше ЛЧ не проснулись раньше.

«Сити» с большей вероятностью выиграет Лигу чемпионов [чем «Селтик»]. Такова реальность. Нам не нравится с ним играть.

И мне не нравится формат. Матчей слишком много, моя идея заключается в том, чтобы матчей было меньше, чтобы снизить нагрузку на футболистов«, — сказал главный тренер “Реала”.

«Бавария»/ «Реал» грозят «Сити», «Юве» может выйти на «Милан». Ждем топ-матчи уже в стыках ЛЧ.