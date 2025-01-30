Карло Анчелотти: «Реалу» не нравится играть с «Ман Сити». И новый формат ЛЧ не нравится, матчей слишком много, а я за снижение нагрузки на футболистов"

«Подождем жеребьевку. Если выпадет “Сити”, то будет сложнее, конечно. Мы довольны, но жаль, что в этом розыгрыше ЛЧ не проснулись раньше.
«Сити» с большей вероятностью выиграет Лигу чемпионов [чем «Селтик»]. Такова реальность. Нам не нравится с ним играть.
И мне не нравится формат. Матчей слишком много, моя идея заключается в том, чтобы матчей было меньше, чтобы снизить нагрузку на футболистов«, — сказал главный тренер “Реала”.
«Бавария»/ «Реал» грозят «Сити», «Юве» может выйти на «Милан». Ждем топ-матчи уже в стыках ЛЧ.