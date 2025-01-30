Гасперини о 9-м месте: «Взяли деревянную медаль. “Аталанте” нравится в ЛЧ, это не барный турнир. Для нас это праздник»

— Не с чем сравнивать, это первый турнир в таком формате. Мы в Лиге чемпионов, посмотрим, что будет в матчах со «Спортингом» или «Брюгге». Сегодня мы, возможно, не выиграли чемпионский кубок, но получили медаль.