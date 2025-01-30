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Гвардиола о том, может ли «Ман Сити» выиграть ЛЧ в этом сезоне: «Сейчас нет. Я очень прагматичен, а реальность есть реальность. У “Реала” и “Баварии” больше опыта»

«Горожане» получили право сыграть в стыковых матчах за выход в ⅛ финала, заняв 22-е место в таблице общего этапа турнира. Главный тренер команды ответил на вопрос о том, может ли «Сити» выиграть трофей в этом сезоне.

Источник: Спортс"

«Горожане» получили право сыграть в стыковых матчах за выход в ⅛ финала, заняв 22-е место в таблице общего этапа турнира. Главный тренер команды ответил на вопрос о том, может ли «Сити» выиграть трофей в этом сезоне.

"Сейчас нет… Но в тот год, когда мы победили, я всегда думал, что мы выиграем Лигу чемпионов. Я очень прагматичен, а реальность есть реальность.

У соперников больше опыта, чем у нас. «Реал», возможно, испытывал трудности, но в последних играх они вернулись к положительным результатам, к своей игре. «Бавария» проводит невероятный сезон под руководством Винни [Компани].

Если бы нам пришлось играть завтра, было бы сложно. Но я не знаю, какой у нас будет соперник через две недели. Мы хорошо подготовимся, будем в форме, а там посмотрим, что будет«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.

Предварительная сетка плей-офф ЛЧ: «Ман Сити» сыграет с «Реалом» или «Баварией».

Гвардиола о встрече с «Реалом» или «Баварией»: «Один клуб — король турнира, другой — второй-третий среди королей. Вполне уверен, что “Сити” создаст им проблемы».