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Флик про ЛЧ: «Выиграть тяжело, но “Барса” настроена позитивно. “Ливерпуль” очень хорош, все зависит от того, когда ты с ним встретишься, сколько матчей. Мы будем биться за все трофеи до конц

"В Лиге чемпионов много очень больших клубов. Следующий раунд будет по-настоящему тяжелым.
Источник: Спортс"

Формат турнира совершенно новый. Важнее всего то, что ты никогда не знаешь, что произойдет. Сейчас я могу сказать, что по-настоящему оценил его, потому что мы попали в топ-8. Мне нравится новый формат. Фанаты на самом деле обсуждали все то, что сегодня происходило. Формат новый, и он по-настоящему хороший.

Выиграть Лигу чемпионов — одна из самых сложных задач. Это тяжело, но мы настроены позитивно. Мы отдадим все силы.

Выиграть нелегко. «Ливерпуль» выступает очень хорошо, прекрасная команда. Все будет зависеть от того, когда ты с ним встретишься, сколько будет матчей, один или два. Возможно все. Мы будем биться за все трофеи до конца сезона«, — сказал главный тренер “Барселоны”.