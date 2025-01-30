Флик про ЛЧ: «Выиграть тяжело, но “Барса” настроена позитивно. “Ливерпуль” очень хорош, все зависит от того, когда ты с ним встретишься, сколько матчей. Мы будем биться за все трофеи до конц

Формат турнира совершенно новый. Важнее всего то, что ты никогда не знаешь, что произойдет. Сейчас я могу сказать, что по-настоящему оценил его, потому что мы попали в топ-8. Мне нравится новый формат. Фанаты на самом деле обсуждали все то, что сегодня происходило. Формат новый, и он по-настоящему хороший.