Колосков планирует пообщаться с представителями Норвегии во время посещения конгресса УЕФА

«Я получил билеты, всю информацию, поэтому буду участником конгресса УЕФА точно, — сказал Колосков. — В последний раз я был на конгрессе до пандемии, потом заболел, потом санкции, главное — чтобы было без пересадок. Планирую ли поговорить с [президентом УЕФА] Александером Чеферином? Нет, это не мой уровень, конечно, я с ним встречусь, переговорю, но какие-то предметные переговоры должны вести официальные лица, будут ведь и [генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС)] Максим Митрофанов, и [президент РФС] Александр Дюков. Думаю, что они воспользуются возможностью лишний раз с ним переговорить. Я пообщаюсь со своими друзьями, с такими же почетными членами УЕФА из Норвегии, Бельгии, Кипра, Турции. Если они будут, я с ними переговорю».