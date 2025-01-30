Колосков планирует пообщаться с представителями Норвегии во время посещения конгресса УЕФА

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Почетный член Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Вячеслав Колосков на конгрессе организации планирует пообщаться с представителями Норвегии, Бельгии, Кипра и Турции. Об этом Колосков рассказал ТАСС.
16 января Колосков рассказал ТАСС, что УЕФА пригласил его на конгресс организации, который состоится в Белграде 3 апреля.
«Я получил билеты, всю информацию, поэтому буду участником конгресса УЕФА точно, — сказал Колосков. — В последний раз я был на конгрессе до пандемии, потом заболел, потом санкции, главное — чтобы было без пересадок. Планирую ли поговорить с [президентом УЕФА] Александером Чеферином? Нет, это не мой уровень, конечно, я с ним встречусь, переговорю, но какие-то предметные переговоры должны вести официальные лица, будут ведь и [генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС)] Максим Митрофанов, и [президент РФС] Александр Дюков. Думаю, что они воспользуются возможностью лишний раз с ним переговорить. Я пообщаюсь со своими друзьями, с такими же почетными членами УЕФА из Норвегии, Бельгии, Кипра, Турции. Если они будут, я с ними переговорю».
Дюков был избран в исполком УЕФА в апреле 2021 года. 14 марта 2023 года в пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что мандат Дюкова действует до 2025 года. В августе глава РФС рассказал ТАСС, что планирует переизбираться в исполком УЕФА. В декабре Дюков рассказал ТАСС, что пока не подал заявку на переизбрание. По уставу он должен это сделать не менее чем за два месяца до конгресса — до 3 февраля.
«Если Александр Дюков примет решение переизбираться в исполком УЕФА, то у меня не будет никаких сомнений, что его переизберут. Исполком УЕФА несколько раз принимал решения в пользу российского футбола, в частности о допуске юношеских команд, а также некоторые другие шаги. Это говорит, что в исполкоме нет как такового антагонизма к российскому футболу. Поэтому если он захочет переизбираться, то его изберут», — добавил Колосков.
В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.