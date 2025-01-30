Пирс Морган: «Роналду хочет выиграть лигу, он не любит быть 2-м, 3-м, 4-м. “Аль-Наср” сейчас не так хорош, как Криштиану бы хотелось — нужны новые игроки, чтобы помочь ему»

Я знаю Криштиану, он хочет выиграть лигу. Ему не нравится быть вторым, третьим, четвертым — он хочет побеждать. Нужно, чтобы в этой команде было еще несколько победителей, и вы можете это сделать«, — сказал Морган в интервью клубным медиа “Аль-Насра”.