Экс-футболист «Челси» Зиеш перешел в катарский «Аль-Духаиль»

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Бывший футболист «Челси» и амстердамского «Аякса» Хаким Зиеш стал игроком «Аль-Духаиля», сообщается в официальном аккаунте катарского клуба в соцсети X.
Сроки контракта с 31-летним марокканским полузащитником не уточняются. За свой новый клуб Зиеш будет играть под номером 93. В «Аль-Духаиль» Зиеш перешел на правах свободного агента, так как ранее расторг договор с турецким «Галатасараем», за который выступал с августа 2023 года.
Зиеш начал взрослую карьеру в нидерландском «Херенвене» в 2012 году, откуда перешел в «Твенте», с 2016 по 2020 год был игроком «Аякса». С амстердамской командой марокканец выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов, дошел до финала Лиги Европы и полуфинала Лиги чемпионов. В составе «Челси», за который он играл с 2020 по 2023 год, он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА в 2021 году.
Зиеш — участник двух чемпионатов мира в составе сборной Марокко, с которой дошел до полуфинала турнира в Катаре в 2022 году. Всего за национальную команду полузащитник провел 64 матча и забил 25 мячей.