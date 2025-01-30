Экс-футболист «Челси» Зиеш перешел в катарский «Аль-Духаиль»

Зиеш начал взрослую карьеру в нидерландском «Херенвене» в 2012 году, откуда перешел в «Твенте», с 2016 по 2020 год был игроком «Аякса». С амстердамской командой марокканец выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов, дошел до финала Лиги Европы и полуфинала Лиги чемпионов. В составе «Челси», за который он играл с 2020 по 2023 год, он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА в 2021 году.