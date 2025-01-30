Директор «Юнайтед» о Промесе в «Спартаке»: «Чистое инфоцыганство — мы тоже можем сказать, что к нам переходит Роналду. Квинси не хочет высказываться, красно-белые не говорят

«Разговоры о возвращении Промеса в “Спартак”? Это наш игрок, я говорил об этом со дня подписания контракта. У нас есть рабочий контракт с Квинси: дата завершения, условия — они конфиденциальны с нашей и с его стороны. Федерация футбола, которая регистрировала его, тоже не имеет права разглашать.