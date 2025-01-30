Роналду об отношениях с Месси: «Они никогда не были плохими, даже наоборот»

Полное интервью, которое португальский футболист дал Эду Агирре, выйдет в эфир 3 февраля.
Криштиану Роналду: «Мой сын любит Мбаппе, Матео говорит: “Папа, он лучше тебя”. А я спрашиваю: “Кто забил больше голов?”.
«Мои отношения с Месси никогда не были плохими, даже наоборот», — сказал нападающий «Аль-Насра».
Полное интервью, которое португальский футболист дал Эду Агирре, выйдет в эфир 3 февраля.
Криштиану Роналду: «Мой сын любит Мбаппе, Матео говорит: “Папа, он лучше тебя”. А я спрашиваю: “Кто забил больше голов?”.