Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду об отношениях с Месси: «Они никогда не были плохими, даже наоборот»

«Мои отношения с Месси никогда не были плохими, даже наоборот», — сказал нападающий «Аль-Насра».

Источник: Sports.Ru

Полное интервью, которое португальский футболист дал Эду Агирре, выйдет в эфир 3 февраля.

Криштиану Роналду: «Мой сын любит Мбаппе, Матео говорит: “Папа, он лучше тебя”. А я спрашиваю: “Кто забил больше голов?”.