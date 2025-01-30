Малком хочет вернуться в «Зенит», а чемпион Европы едет в Турцию. Трансферы и слухи дня

Малком проводит второй сезон в Саудовской Аравии, но скучает по России. По данным «СЭ», бразилец с российским паспортом хотел бы вернуться в «Зенит». Почему? Он не чувствует себя ценным футболистом в составе «Аль-Хиляля». За четыре года в Санкт-Петербурга Малком забил 42 мяча, четыре раза брал РПЛ, стал лучшим бомбардиром в сезоне-2022/2023, а потом обогатил «Зенит» на € 60 млн. Интересно, сколько нужно будет заплатить для возвращения нападающего в РПЛ?