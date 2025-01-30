Неймар подтвердил, что вернется в «Сантос»: «Только такой клуб может подарить мне любовь, в которой я нуждаюсь. Мои чувства к нему никогда не менялись»

«Я не мог ждать до завтра, моя семья и друзья уже знают о моем решении. Я собираюсь подписать контракт с “Сантосом”, я хочу поблагодарить болельщиков по всему миру, которые так сильно ждали этого момента. Прошло почти 12 лет с тех пор, как я покинул этот клуб, но мои чувства к нему никогда не менялись.