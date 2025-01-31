Криштиану Роналду: я плакал от ярости с детства, соседи называли меня плаксой

«Я всегда остро реагировал (на поражения. — Прим. “Чемпионата”), с самого детства. Я ненавидел проигрывать и плакал. Мои соседи дразнили меня плаксой. Неприятно проигрывать на поле, когда я делал то же, что делаю обычно. Я не идеален. Когда я проигрывал, я плакал от ярости. Таким я был. Но мало-помалу я привык и стал лучше», — приводит слова Роналду испанское онлайн-издание Marca.