Зоран Тошич стал игроком медийного «СКА-Ростов»

«СКА-Ростов» является серебряным призёром чемпионата СССР 1966 года, обладателем Кубка страны 1981 года. В сезоне-2023 выступал в группе «Золото» дивизиона «Б» Второй лиги. Лишился профессионального статуса по решению владельца клуба Василия Вакуленко (Басты), который 25 января 2024 года заявил о переходе команды в Медиалигу.