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Антон Миранчук забил первый гол за «Сьон»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук забил первый гол за клуб.

Источник: ФК "Сьон"

29-летний россиянин открыл счет в матче 21-го тура чемпионата Швейцарии против «Лугано» на 15-й минуте.

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. Игра с «Лугано» стала для него 10-й в составе швейцарского клуба.

Сьон