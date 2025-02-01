Антон Миранчук забил первый гол за «Сьон»

29-летний россиянин открыл счет в матче 21-го тура чемпионата Швейцарии против «Лугано» на 15-й минуте.
Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. Игра с «Лугано» стала для него 10-й в составе швейцарского клуба.
Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук забил первый гол за клуб.
29-летний россиянин открыл счет в матче 21-го тура чемпионата Швейцарии против «Лугано» на 15-й минуте.
Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. Игра с «Лугано» стала для него 10-й в составе швейцарского клуба.