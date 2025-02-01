Антон Миранчук забил первый гол за швейцарский «Сьон»

Россиянин отличился на 15-й минуте матча 21-го тура чемпионата Швейцарии с «Лугано». Встреча проходит в эти минуты. После гола Миранчука «Сьон» выигрывал 1:0, но к перерыву соперник сравнял. Встреча продолжается.