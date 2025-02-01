Дебютный гол Миранчука не спас «Сьон» от проигрыша «Лугано»

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Сьон», за который выступает российский полузащитник Антон Миранчук, проиграл «Лугано» в матче 21-го тура чемпионата Швейцарии по футболу.
Встреча, которая прошла в субботу в Лугано, закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. На гол Миранчука на 15-й минуте встречи «Лугано» ответил результативным ударом Шкелькима Влади (25-я минута), на 82-й минуте защитник «Сьона» Крешник Хайрици срезал мяч в свои ворота, после чего его одноклубник Деян Соргич сравнял счет (88). Победу «Лугано» принес Анто Гргич, отличившийся с пенальти (90+4).
Для Миранчука, который в начале сентября подписал контракт со «Сьоном», этот гол стал первым за новый клуб в десяти проведенных матчах.
«Лугано» с 38 очками лидирует в таблице чемпионата Швейцарии, «Сьон» (26 очков) располагается на девятой позиции.