Дебютный гол Миранчука не спас «Сьон» от проигрыша «Лугано»

Встреча, которая прошла в субботу в Лугано, закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. На гол Миранчука на 15-й минуте встречи «Лугано» ответил результативным ударом Шкелькима Влади (25-я минута), на 82-й минуте защитник «Сьона» Крешник Хайрици срезал мяч в свои ворота, после чего его одноклубник Деян Соргич сравнял счет (88). Победу «Лугано» принес Анто Гргич, отличившийся с пенальти (90+4).